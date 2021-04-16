Ймовірність вторгнення військ Росії – від "низької до середньої", – Європейське командування США

Ймовірність вторгнення російських військ в Україну – від низької до середньої. Так ситуацію охарактеризував генерал воєнно-повітряних сил США Тод Волтерс. Проте все залежить від обставин.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Очільник Європейського командування США так оцінив можливість вторгнення протягом кількох наступних тижнів. Про це він заявив у виступі перед комітетом Палати представників зі справ озброєння.
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Проте, наголосив Волтерс, ця оцінка залежить від обставин, які можуть мінятись. На думку генерала, протягом наступних двох тижнів загроза зменшуватиметься.
Ймовірність нападу почне спадати, – Волтерс
Це залежить від розташування військ. За моїми відчуттями, за тенденцією, яку я бачу зараз, ймовірність нападу почне спадати,
– сказав Волтерс.
Байден заявив про підтримку України
Зазначимо, що президент США Джо Байден повідомив, що під час розмови з главою Кремля Володимиром Путіним дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує Україну. Очільник Білого дому наголосив Путіну, що настав час для деескалації і робити це варто дипломатичним шляхом.
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