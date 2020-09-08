Колишнього політв'язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха, побили у Гідропарку в Києві. Наразі він перебуває у лікарні в тяжкому стані. Детальніше про напад та стан потерпілого – читайте далі.

Балух зараз перебуває в реанімації після важкої операції. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів Ахтем Чийгоз – народний депутат, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

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Зранку він зателефонував Балуху – на дзвінок відповіла жінка, яка приблизно о 9:00 знайшла непритомного потерпілого на вулиці. Саме вона допомогла викликати швидку для нього. Колишнього бранця Кремля сильно побили, зламали ключицю та руку.

"Дай Боже, аби те, що його знайшли, допомогло йому встати на ноги. Головний лікар сказав, що була дуже важка операція на голову… Будемо сподіватися, що все буде добре", – прокоментував нардеп.

Також Чийгоз назвав цинічною риторику Офісу Президента. Там раніше заявили, що поки немає достатньо даних, аби вважати, що Балуха побили через політичний мотив.

Його били, аби вбити. Через те, що Балух ніколи не дасть ображати Україну та українців. Інших мотивів немає,

– переконаний народний обранець. Він впевнений, що Балуха побила група людей.

"Він потужний хлопець – і тілом, і духом. Його сам на сам не візьмеш. Коли його намагалися в тюрмі на коліна поставити, були вимушені бити з такою силою, але і то не змогли. Тільки звалили його, на коліна він не встав. І тут ніколи не встане", – наголосив Чийгоз.

Депутат також пригадав, що впродовж останнього року було багато нападів на ветеранів та волонтерів. "Нова влада тягає наших захисників по судах... Оце і є мотивація для мерзоти, яка чекає, аби помститися всім патріотам за нашу боротьбу проти Росії-агресора", – підсумував він.

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Раніше Балух жив у Криму, був фермером та громадським активістом. Після того, як Росія анексувала Крим, відмовився від російського громадянства.

Узимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

ФСБ РФ затримала Балуха в окупованому Криму 8 грудня 2016 року. Мовляв, на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У березні 2016 року Балух оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку. Голодував понад 200 днів, це негативно вплинуло на його здоров'я.

Підконтрольний Росії суд в Криму засудив Балуха до 5 років позбавлення волі, а згодом після апеляції скоротив термін ув'язнення до 4 років і 11 місяців. Був звільнений з російського полону 7 вересня 2019 року.

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