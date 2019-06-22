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      Йому цього замало, – Епіфаній розповів про спроби вирішити конфлікт із Філаретом

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      Епіфаній розповів, як намагався залагодити конфілкт із Філаретом
      Епіфаній розповів, як намагався залагодити конфілкт із Філаретом / Офіційний сайт Президента України

      У ПЦУ намагалися пояснити почесному патріарху Філарету його помилки та створити комфортну атмосферу у церкві. Однак цього Філарету було замало.

      Митрополит Епіфаній неодноразово говорив патріарху Філарету, що шляху повернення до колишніх часів немає, про це глава ПЦУ розповів НВ.

      Важливо: Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві

      Однак Епіфаній наголошує, що "Філарет не чув".

      Але у відповідь шановний патріарх говорив, що за мною хтось стоїть. Але за мною стоїть лише молода церква і народ. Філарет нас не чує,
      – пояснив митрополит.

      Водночас глава ПЦУ зазначив, що позицію Філарета не підтримують у церкві.

      "Я говорю це, спираючись на підтримку єпископату, духовенства і віруючого українського народу", – додав він.

      Глава ПЦУ зазначив, що можливий вихід почесного патріарха Філарета з ПЦУ "не принесе церкві помітної шкоди, але безсумнівно принесе печаль".

      Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало,
      – наголосив Епіфаній.

      Зазначимо, 20 червня патріарх Філарет провів зустріч, яку назвав "собором". На цьому нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності УПЦ КП. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      У відповідь на це 24 червня Епіфаній збирає Синод. Там ухвалять рішення, пов'язані з діями зібрання Філарета.

      Звернть увагу: Переходи відновились: до ПЦУ приєднались 4 парафії Московського патріархату

      Чому Філарет вирішив відновити Київський патріархат?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

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      Теги: Новини України Епіфаній Православна церква України Конфлікт у ПЦУ Філарет Новини політики
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