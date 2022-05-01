"Йшли на завдання, але потрапили до пекла": нацгвардійці знищили танковий екіпаж ворога
Джерело:МВС України
Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео, на якому українські захисники філігранно знищують ворожий екіпаж танку.
На відео, як окупанти йдуть у напрямку свого танку. Але до своєї техніки вони так і не дійшли – їх знищили буквально за декілька кроків до їхньої цілі.
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До слова, сам танк уцілів. Ймовірно, він зможе послужити на користь Збройних Сил України.
Російські загарбники планували вирушити на завдання, натомість попрямували до пекла. Бригада швидкого реагування продовжує працювати і творити добро,
– йдеться в повідомленні МВС.
Як ЗСУ знищили ворожий екіпаж: відео
Загальні втрати ворога
Станом на ранок 1 травня в Україні нарахували 23 500 мертвих окупантів. Але у Генштабі ЗСУ наголосили, що цифри орієнтовні, адже через бойові дії неможливо провести точний підрахунок.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог втратив: 1 026 танків, 2 471 бойову броньовану машину, 451 артилерійську систему, 151 РСЗВ, 80 ППО, 192 літаки, 155 гелікоптерів, 1 726 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним, 8 кораблів та катерів, 245 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 84 крилатих ракети та ще 32 одиниці спеціальної техніки.
Зокрема за минулу добу, 30 травня, наші війська знищили близько: 300 ворогів, 18 танків, 26 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 2 літаки, 20 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним, а ще 13 безпілотників.
Плідний ранок 1 травня: свіжі втрати окупантів
- На Ізюмському напрямку бійці Національної гвардії помітили ворожу техніку з особовим складом й знищили її за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Корсар".
- Також оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищило 4 ворожих танки.
- І з'явилося відео, як світлого недільного ранку українські десантники за допомогою вітчизняного протитанкового комплексу "Стугна-П" безперервно нищать російські танки.
- Натомість Міністерстві оборони показали, як окупантів нищать українські "Гради".
- Нашим військовим вдалось збити командирський гелікоптер ворога Ка-52 "Алігатор" за допомогою вітчизняної установки "Стугна-П".
- А ось на Дніпропетровщині наші захисники збили російський безпілотник, який займався розвідкою.
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