"Йшли на завдання, але потрапили до пекла": нацгвардійці знищили танковий екіпаж ворога

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео, на якому українські захисники філігранно знищують ворожий екіпаж танку.

На відео, як окупанти йдуть у напрямку свого танку. Але до своєї техніки вони так і не дійшли – їх знищили буквально за декілька кроків до їхньої цілі.

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До слова, сам танк уцілів. Ймовірно, він зможе послужити на користь Збройних Сил України.

Російські загарбники планували вирушити на завдання, натомість попрямували до пекла. Бригада швидкого реагування продовжує працювати і творити добро,

– йдеться в повідомленні МВС.

Як ЗСУ знищили ворожий екіпаж: відео

Загальні втрати ворога

Станом на ранок 1 травня в Україні нарахували 23 500 мертвих окупантів. Але у Генштабі ЗСУ наголосили, що цифри орієнтовні, адже через бойові дії неможливо провести точний підрахунок.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог втратив: 1 026 танків, 2 471 бойову броньовану машину, 451 артилерійську систему, 151 РСЗВ, 80 ППО, 192 літаки, 155 гелікоптерів, 1 726 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним, 8 кораблів та катерів, 245 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 84 крилатих ракети та ще 32 одиниці спеціальної техніки.

Зокрема за минулу добу, 30 травня, наші війська знищили близько: 300 ворогів, 18 танків, 26 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 2 літаки, 20 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним, а ще 13 безпілотників.

Плідний ранок 1 травня: свіжі втрати окупантів

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