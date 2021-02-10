Навальна прилетіла у Німеччину: причина

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія, 10 лютого прилетіла у Німеччину. Причина такої поїздки – особистий візит.

Навальна прибула у німецький Фракфурт-на-Майні ввечері 10 лютого.

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Поки російські ЗМІ поширювали версію, що дружина Навального покинула рідну країну через страх, у Берліні говорять про приватний візит до Німеччини,

– повідомило видання.

Зауважимо, Юлія вилетіла за кордон з московського аеропорту "Домодєдово". Наразі дружина опозиціонера не коментувала причину поїздки.

Зверніть увагу! Олексій Навальний пробув у Німеччині близько 5 місяців. Опозиціонер



Зауважимо, наразі політик відбуває покарання у колонії загального режиму. Олексій Навальний пробув у Німеччині близько 5 місяців. Опозиціонер лікувався у берлінській клініці "Шаріте" після того, як його отруїли хімічною речовиною "Новачок".Зауважимо, наразі політик відбуває покарання у колонії загального режиму. Його засудили на 3,5 року. Втім у неволі Навальний проведе 2,8 року, оскільки частину терміну він пробув під домашнім арештом.

Затримання Навальної у Москві