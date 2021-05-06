Юридичного виходу немає, шукаємо рішення, – ЦВК про невизнання Вірастюка обраним нардепом

ЦВК 5 травня відмовилась зареєструвати Василя Вірастюка нардепом. У комісії розповіли, що наразі шукають можливість встановити вірні результати виборів на Прикарпатті у межах своїх повноважень.

Василю Вірастюку відмовили через постанову Великої палати Верховного Суду, яка визнала протиправними дії ЦВК встановити результати виборів та скасувала протокол про результати виборів.

До теми Відтерміновують перемогу, – у "Слузі народу" відреагували на відмову у реєстрації Вірастюка

Пояснення ЦВК щодо результатів виборів на Прикарпатті

У ЦВК описали ситуацію, яка склалась на виборах в окрузі №87.

Станом на сьогодні виникла екстраординарна ситуація, за якої однозначного юридичного виходу немає. Тому ЦВК шукає найоптимальніші дії та рішення, які можуть вжити для встановлення вірних результатів виборів у межах її повноважень,

– повідомили у ЦВК.

У Центрвиборчкомі зазначили, що діятимуть згідно з законом про діяльність комісії та про вибори нардепів. Разом з тим, вони враховуватимуть судові рішення та закон про організацію та порядок проведення виборів і референдумів.

Причини заяви ЦВК

ЦВК 5 травня відмовилась зареєструвати нардепом Василя Вірастюка, посилаючись на рішення суду. Верховний суд 2 травня скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка переможцем виборів на 87 окрузі. Врешті, протокол про результати виборів у окрузі № 87 скасували.

У той же день опонент Вірастюка й також кандидат на проміжних виборах у Раду Олександр Шевченко відреагував на рішення ЦВК не реєструвати його конкурента Василя Вірастюка нардепом. Представник партії "За майбутнє" назвав його об'єктивним.

Коротко про вибори на Прикарпатті