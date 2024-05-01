Вивозив побратимів: на війні з Росією загинув відеооператор з Луцька Юрій Сілюк

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув відеооператор із Луцька та військовослужбовець Юрій Сілюк.

Трагічну звістку повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. За місяць, 1 червня, бійцеві мало виповнитися 50 років.

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Загибель Героя

Захисник загинув в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.

Ще один чорний день для Самооборони Волині. Загинув Герой. Ще один захисник міста, чесна, порядна людина. Загинув допомагаючи, вивозячи побратимів, не на броні, а у цивільному джипі-пікапі,

– написав знайомий загиблого бійця Олександр Лєсной.

До мобілізації Юрій Сілюк тривалий час працював на Волинському телебаченні та на Hromadske.Volyn, також співпрацював зі всеукраїнськими телеканалами.

За даними Інституту масової інформації, Сілюк став 79 медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

Попрощалися з Героєм у рідному Луцьку 30 квітня. Його поховали на Алеї Слави у селі Гаразджа.

Вони віддали життя за Україну

На фронті загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Він вирушив на війну у вересні 2023 року. Перед від'їздом на фронт він заявив, що колишніх десантників не буває і йому неймовірно боляче ховати дітей.

Також стало відомо, що на війні загинула військова та журналістка Алла Пушкарчук, з позивним "Рута". Дівчина пішла на війну ще у 2014 після того, як відбулася Революція Гідності. Життя дівчини обірвалося внаслідок ворожого обстрілу. Загинула "Рута" 25 квітня на руках у коханого.

На війні з Росією загинув військовий 3 батальйону бригади "Буревій" Ігор Черноусов з позивним "Торнадо". Трагічну звістку повідомив штаб-сержант третього батальону Президентської бригади Віталій Ремінний. За його словами, "Торнадо" був одним з кращих.

Редакціятакож висловлює щирі співчуття усім, хто знав Юрія. Вічна пам'ять!