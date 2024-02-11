Бої за Рубіжне, вихід з оточення у Волновасі: факти про Содоля, що очолив Об'єднані сили

Володимир Зеленський 11 лютого призначив нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Юрій Содоль.

До цього військовий був командувачем Морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Що відомо про діяльність нового очільника Об'єднаних сил – розповідає 24 Канал.

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Участь у боях з 2014 року

Генерал-лейтенант Юрій Содоль, як і інші військові в оновленому керівництві Збройних Сил України, обороняв країну від окупантів починаючи від 2014 року. Тоді він обіймав посаду командира 25 окремої повітряно-десантної бригади.

Його бригада побувала у найгарячіших точках – зокрема, брала участь у боях за Рубіжне, у штурмі Ямполя, обороні Донецького аеропорту, прикривала вихід українських сил з Дебальцевого.

У січні 2015 року Содоля призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ. Упродовж 2015 року вдома генерал був 59 діб із 365 – решту днів він воював у зоні АТО. У березні 2018 року Юрій Содоль став командувачем морської піхоти ВМС Збройних Сил України – ким і був до лютого 2024 року.

Новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ став Юрій Содоль / ArmyInform

Нагороди військового

28 лютого 2022 року Юрій Содоль отримав звання Герой України. Зазначається, що у боях за Волноваху вивів людей з-під удару ворога та організував успішний контрнаступ. Зазначається, що завдяки його діям вдалося врятувати сотні бійців. Окрім цього, він брав участь в обороні Маріуполя.

Крім того, він був нагороджений медаллю "За військову службу Україні" у 2010 році та отримав почесні ордени "За мужність" III ступеня у 2014 році та Богдана Хмельницького III ступеня у 2015 році.

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