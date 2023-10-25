Чи здатна Росія випустити 100 ракет по Україні за один удар: в ГУР пояснили ситуацію
В ГУР МО заспокоїли українців та пояснили ситуацію з ракетним запасом Росії. В розвідці наголосили, що у держави-терориста немає неймовірної кількості ракет.
Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що Росія накопичує ракетне озброєння. В етері телемарафону він зауважив, що цієї зими країна-агресорка може повторити свою тогорічну тактику з атаками на енергосистему України, передає 24 Канал.
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Яка ситуація з ракетами в Росії
Юсов наголосив, що у країни-агресорки вже немає тих ракетних запасів, які були до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Тих запасів ракетних озброєнь, які в них (росіян – 24 Канал) були до 24 лютого 2022 року, в них немає. Ми в довший період бачили, коли вони могли випускати 100 і більше ракет за один удар. Зараз давно такого не спостерігається,
– пояснив розвідник.
За його словами, коли в ГУР кажуть, ще ризики залишаються, це означає, що країна готується, зокрема й Сили оборони, військові адміністрації, місцева влада. Також проводиться робота з нашими партнерами.
Юсов визнав, що у суспільстві зараз є певне напруження через очікування обстрілів. Він пояснив це тим, що зараз триває повномасштабна війна, під час якої Росії б'є по наших об'єктах цивільної інфраструктури та вбиває мирних жителів. Разом з тим він наголосив, що Україна готується, продовжує боротьбу та обов'язково переможе.
Інші заяви Юсова
- Нещодавно представник ГУР заявив, що ця зима буде такою ж важкою, як і минула. Згідно із його прогнозом, українцям варто очікувати викликів на полі бою та ударів по цивільній інфраструктурі з боку Росії.
- Раніше Юсов повідомив, що на тимчасово окупованих територіях України перебувають понад 400 000 російських загарбників. Цієї кількості особового складу достатньо для проведення окремих операцій на окремих ділянках фронту, але не для повномасштабного наступу, як у лютому 2022 року.