З художника у шеф-кухаря: чи є щось їстівне у кулінарній книзі Сальвадора Далі

У дитинстві Сальвадор Далі хотів стати кухарем. Мрія не збулась, за що поціновувачі творчості художника вдячні, але власну кулінарну книгу Далі таки випустив.

Сальвадор Далі любив влаштовувати незвичайні звані вечері – із чудернацьким дрес-кодом, декором, сюрреалістичним сервіруванням стола, живими істотами, які бігали або літали навколо гостей. Через помпезність та театралізованість дійства прийом їжі перетворювався на справжній перформанс.

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Кулінарна книга Далі Le Diners De Gala

Власне, кулінарна книга Далі Le Diners De Gala, яка вийшла у 1973 році, теж "із джмеликом". Вона містить 136 рецептів, рясно проілюстрованих роботами художника. Тут і гора з раків, яку прикрашає жінка з відрубаними руками, щедро заливаючи страву кров'ю; і печена качка, що нагадує череп, і риба з антропоморфним тілом.



Ілюстрація Далі до книги рецептів



Ілюстрація Далі до книги рецептів

Назви рецептів не менш ексцентричні – "Тисячолітні яйця", "Котлети з телятини, фаршировані равликами", "Жаб'ячі чебуреки", "Іриски з шишками".



Ілюстрація Далі до книги рецептів

Очевидно, приготована за рецептами Далі їжа була їстівною, проте до здорового харчування жодного стосунку не мала. Про що і попередив автор у вступному слові.

"Книга Le Diners De Gala з її заповідями та ілюстраціями, однозначно, присвячена насолоді смаком. Не шукайте тут дієтичних формул. Ми маємо намір ігнорувати графіки і таблиці, через які хімія закралася в кулінарію. Якщо ви послідовник одного з навчань про підрахунок калорій, що перетворюють радість прийому їжі в різновид покарання, зараз же закрийте цю книгу; вона для вас занадто жива, занадто агресивна, занадто зухвала", – зазначив Далі.



Ілюстрація Далі до книги рецептів

Та як би там не було, кілька рецептів з книги тоді запозичили навіть найкращі ресторани Парижа.



Ілюстрація Далі до книги рецептів

Книга мала всього 400 примірників і вважалась рідкістю. Бо видали її лише один раз. Понад 40 років збережені екземпляри продавали за сотні доларів. Але у 2016 році видавництво Taschen поклало край такому бізнесу, перевидавши книгу Далі. Нині її можна купити за 45 євро.



Книгу Далі Le Diners De Gala не перевидавали понад 40 років



Кулінарна книга Далі Le Diners De Gala