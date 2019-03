"Бітл" підкорює живопис: які картини пише легендарний Пол Маккартні

Один із засновників The Beatles Пол Маккартні став легендою світу музики. Проте у його житті знайшлося місце не тільки для неї. Ще одна пристрасть, яка приносить, за словами музиканта, йому неабияку насолоду – живопис.

На лаври у живописі Маккартні не претендує, проте, як і у музиці, поціновувачів його творчості чимало. Його надихали роботи Віллема де Кунінга, Рене Магрітта, Пітера Блейка і Річард Гамільтона, пише "Артархів".

У 14 років майбутня легенда отримала приз за малюнок церкви святого Ейдена у Спіку. Але за пензлі серйозно брати боявся. Захоплення живописом по-справжньому увірвалось у життя Маккартні тільки у 60-х – після численних знайомств у мистецьких колах.

Для мене це велика насолода (писати картини – 24 канал). Я дійсно люблю накладати фарбу на полотно. Я також люблю і саме дійство. Я створюю свої роботи по ходу процесу, не піддаючи їх занадто глибокому аналізу,

– розповідав музикант-художник.



Пол Маккартні

На початку 80-х він облаштував художні студії в США і на півдні Англії і поринув у вивчення живопису. За наступні 15 років він створив понад 500 картин. Але широкий загал і гадки не мав, що їхній кумир ще й художник. І лише в 1995 році Маккартні показав свої роботи фахівцю з організації виставок Вольфгангу Саттнеру. Перша виставка відбулась у 1999 році.

Пол Маккартні "Древні зв'язки"



Пол Маккартні

Зауважимо, що українців "бітл" теж не оминув увагою. У 2008 році у київському PinchukArtCentre відбулась виставка Маккартні, на якій презентували 41 його роботу.



Пол Маккартні



Пол Маккартні "Робот і зірка"

Свої картини співак не продає. Проте колекціонерам може пощастити вихопити кольорові літографії з авторським підписом. Їх випускають в обмеженій кількості. Ціна за фантазію Маккартні – 9 500 доларів.

Картини Пола Маккартні: дивіться фотогалерею

У 2018 році Маккартні випустив сольний альбом Egypt Station. Його обкладинка і два кліпи, зіткані з картин, авторства самого співака.



Обкладинка альбому Egypt Station

Paul McCartney – Come On To Me: відео