"Бітл" підкорює живопис: які картини пише легендарний Пол Маккартні
Один із засновників The Beatles Пол Маккартні став легендою світу музики. Проте у його житті знайшлося місце не тільки для неї. Ще одна пристрасть, яка приносить, за словами музиканта, йому неабияку насолоду – живопис.
На лаври у живописі Маккартні не претендує, проте, як і у музиці, поціновувачів його творчості чимало. Його надихали роботи Віллема де Кунінга, Рене Магрітта, Пітера Блейка і Річард Гамільтона, пише "Артархів".
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У 14 років майбутня легенда отримала приз за малюнок церкви святого Ейдена у Спіку. Але за пензлі серйозно брати боявся. Захоплення живописом по-справжньому увірвалось у життя Маккартні тільки у 60-х – після численних знайомств у мистецьких колах.
Для мене це велика насолода (писати картини – 24 канал). Я дійсно люблю накладати фарбу на полотно. Я також люблю і саме дійство. Я створюю свої роботи по ходу процесу, не піддаючи їх занадто глибокому аналізу,
– розповідав музикант-художник.
Пол Маккартні
На початку 80-х він облаштував художні студії в США і на півдні Англії і поринув у вивчення живопису. За наступні 15 років він створив понад 500 картин. Але широкий загал і гадки не мав, що їхній кумир ще й художник. І лише в 1995 році Маккартні показав свої роботи фахівцю з організації виставок Вольфгангу Саттнеру. Перша виставка відбулась у 1999 році.
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Пол Маккартні "Древні зв'язки"
Пол Маккартні
Зауважимо, що українців "бітл" теж не оминув увагою. У 2008 році у київському PinchukArtCentre відбулась виставка Маккартні, на якій презентували 41 його роботу.
Пол Маккартні
Пол Маккартні "Робот і зірка"
Свої картини співак не продає. Проте колекціонерам може пощастити вихопити кольорові літографії з авторським підписом. Їх випускають в обмеженій кількості. Ціна за фантазію Маккартні – 9 500 доларів.
Картини Пола Маккартні: дивіться фотогалерею
У 2018 році Маккартні випустив сольний альбом Egypt Station. Його обкладинка і два кліпи, зіткані з картин, авторства самого співака.
Обкладинка альбому Egypt Station