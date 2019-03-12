16:55
12 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Ручні клоуни Пині. Як Труханов професійно вдає з себе дурня
      Вєсті.UA
      23:39, 11 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС

      "Бітл" підкорює живопис: які картини пише легендарний Пол Маккартні

      378 Читать новость на русском
      Пол Маккартні як художник
      Пол Маккартні як художник / Колаж 24 каналу

      Один із засновників The Beatles Пол Маккартні став легендою світу музики. Проте у його житті знайшлося місце не тільки для неї. Ще одна пристрасть, яка приносить, за словами музиканта, йому неабияку насолоду – живопис.

      На лаври у живописі Маккартні не претендує, проте, як і у музиці, поціновувачів його творчості чимало. Його надихали роботи Віллема де Кунінга, Рене Магрітта, Пітера Блейка і Річард Гамільтона, пише "Артархів". 

      Читайте також: Абсурд Далі і краса Ван Гога: соковиті картини американського художника-самоучки

      У 14 років майбутня легенда отримала приз за малюнок церкви святого Ейдена у Спіку. Але за пензлі серйозно брати боявся. Захоплення живописом по-справжньому увірвалось у життя Маккартні тільки у 60-х – після численних знайомств у мистецьких колах. 

      Для мене це велика насолода (писати картини – 24 канал). Я дійсно люблю накладати фарбу на полотно. Я також люблю і саме дійство. Я створюю свої роботи по ходу процесу, не піддаючи їх занадто глибокому аналізу,
      – розповідав музикант-художник. 


      Пол Маккартні

      На початку 80-х він облаштував художні студії в США і на півдні Англії і поринув у вивчення живопису. За наступні 15 років він створив понад 500 картин. Але широкий загал і гадки не мав, що їхній кумир ще й художник. І лише в 1995 році Маккартні показав свої роботи фахівцю з організації виставок Вольфгангу Саттнеру. Перша виставка відбулась у 1999 році.

      Читайте також: Картини на використаних чайних пакетиках: це виглядає приголомшливо


      Пол Маккартні "Древні зв'язки"


      Пол Маккартні

      Зауважимо, що українців "бітл" теж не оминув увагою. У 2008 році у київському PinchukArtCentre відбулась виставка Маккартні, на якій презентували 41 його роботу. 


      Пол Маккартні


      Пол Маккартні "Робот і зірка"

      Свої картини співак не продає. Проте колекціонерам може пощастити вихопити кольорові літографії з авторським підписом. Їх випускають в обмеженій кількості. Ціна за фантазію Маккартні – 9 500 доларів.

      Картини Пола Маккартні: дивіться фотогалерею

      У 2018 році Маккартні випустив сольний альбом Egypt Station. Його обкладинка і два кліпи, зіткані з картин, авторства самого співака. 


      Обкладинка альбому Egypt Station

      Paul McCartney – Come On To Me: відео

      Paul McCartney – I Don’t Know: відео

       

      blog_ava
      Україна припинила дію договору про дружбу з Росією: у Кремлі почалася істерика
      сьогодні
      11712
      Теги: Мистецтво Новини культури
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      сьогодні , 15:00 Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      Олекса Коба 266
      Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
      сьогодні , 14:22 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
      Олександр Бевза 1498
      Латвия отгораживается от России стеной
      сьогодні , 12:00 Латвия отгораживается от России стеной
      Аркадий Бабченко 953
      Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      сьогодні , 10:01 Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      Альона Захарова 2200
      Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      сьогодні , 08:40 Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      Артем Овдієнко 1256
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук