"Битл" покоряет живопись: какие картины пишет легендарный Пол Маккартни

Один из основателей The Beatles Пол Маккартни стал легендой мира музыки. Однако в его жизни нашлось место не только для нее. Еще одна страсть, которая приносит, по словам музыканта, ему изрядное удовольствие – живопись.

На лавры в живописи Маккартни не претендует, однако, как и в музыке, ценителей его творчества немало. Его вдохновляли работы Уиллема де Кунинга, Рене Магритта, Питера Блейка и Ричард Гамильтона, пишет "Артархив".

В 14 лет будущая легенда получила приз за рисунок церкви святого Эйдена в Спике. Но за кисти серьезно брать боялся. Увлечение живописью по-настоящему ворвалось в жизнь Маккартни только в 60-х – после многочисленных знакомств в художественных кругах.

Для меня это большое наслаждение (писать картины – 24 канал). Я действительно люблю накладывать краску на холст. Я также люблю и само действо. Я создаю свои работы по ходу процесса, не подвергая их слишком глубокому анализу,

– рассказывал музыкант-художник.



Пол Маккартни

В начале 80-х он обустроил художественные студии в США и на юге Англии и погрузился в изучение живописи. За следующие 15 лет он создал более 500 картин. Но широкая публика и понятия не имела, что их кумир еще и художник. И только в 1995 году Маккартни показал свои работы специалисту по организации выставок Вольфгангу Саттнеру. Первая выставка состоялась в 1999 году.

Пол Маккартни "Древние связи"



Пол Маккартни

Заметим, что украинцев "битл" тоже не обошел вниманием. В 2008 году в киевском PinchukArtCentre состоялась выставка Маккартни, на которой представили 41 работу.



Пол Маккартни



Пол Маккартни "Робот и звезда"

Свои картины певец не продает. Однако коллекционерам может повезти выхватить цветные литографии с авторской подписью. Их выпускают в ограниченном количестве. Цена за фантазию Маккартни – 9 500 долларов.

Картины Пола Маккартни: смотрите фотогалерею

В 2018 году Маккартни выпустил сольный альбом Egypt Station. Его обложка и два клипа, сотканные из картин, авторства самого певца.



Обложка альбома Egypt Station

Paul McCartney – Come On To Me: видео