"Битл" покоряет живопись: какие картины пишет легендарный Пол Маккартни
Один из основателей The Beatles Пол Маккартни стал легендой мира музыки. Однако в его жизни нашлось место не только для нее. Еще одна страсть, которая приносит, по словам музыканта, ему изрядное удовольствие – живопись.
На лавры в живописи Маккартни не претендует, однако, как и в музыке, ценителей его творчества немало. Его вдохновляли работы Уиллема де Кунинга, Рене Магритта, Питера Блейка и Ричард Гамильтона, пишет "Артархив".
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В 14 лет будущая легенда получила приз за рисунок церкви святого Эйдена в Спике. Но за кисти серьезно брать боялся. Увлечение живописью по-настоящему ворвалось в жизнь Маккартни только в 60-х – после многочисленных знакомств в художественных кругах.
Для меня это большое наслаждение (писать картины – 24 канал). Я действительно люблю накладывать краску на холст. Я также люблю и само действо. Я создаю свои работы по ходу процесса, не подвергая их слишком глубокому анализу,
– рассказывал музыкант-художник.
Пол Маккартни
В начале 80-х он обустроил художественные студии в США и на юге Англии и погрузился в изучение живописи. За следующие 15 лет он создал более 500 картин. Но широкая публика и понятия не имела, что их кумир еще и художник. И только в 1995 году Маккартни показал свои работы специалисту по организации выставок Вольфгангу Саттнеру. Первая выставка состоялась в 1999 году.
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Пол Маккартни "Древние связи"
Пол Маккартни
Заметим, что украинцев "битл" тоже не обошел вниманием. В 2008 году в киевском PinchukArtCentre состоялась выставка Маккартни, на которой представили 41 работу.
Пол Маккартни
Пол Маккартни "Робот и звезда"
Свои картины певец не продает. Однако коллекционерам может повезти выхватить цветные литографии с авторской подписью. Их выпускают в ограниченном количестве. Цена за фантазию Маккартни – 9 500 долларов.
Картины Пола Маккартни: смотрите фотогалерею
В 2018 году Маккартни выпустил сольный альбом Egypt Station. Его обложка и два клипа, сотканные из картин, авторства самого певца.
Обложка альбома Egypt Station