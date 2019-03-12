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      "Битл" покоряет живопись: какие картины пишет легендарный Пол Маккартни

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      Пол Маккартни как художник
      Пол Маккартни как художник / Коллаж 24 канала

      Один из основателей The Beatles Пол Маккартни стал легендой мира музыки. Однако в его жизни нашлось место не только для нее. Еще одна страсть, которая приносит, по словам музыканта, ему изрядное удовольствие – живопись.

      На лавры в живописи Маккартни не претендует, однако, как и в музыке, ценителей его творчества немало. Его вдохновляли работы Уиллема де Кунинга, Рене Магритта, Питера Блейка и Ричард Гамильтона, пишет "Артархив".

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      В 14 лет будущая легенда получила приз за рисунок церкви святого Эйдена в Спике. Но за кисти серьезно брать боялся. Увлечение живописью по-настоящему ворвалось в жизнь Маккартни только в 60-х – после многочисленных знакомств в художественных кругах.

      Для меня это большое наслаждение (писать картины – 24 канал). Я действительно люблю накладывать краску на холст. Я также люблю и само действо. Я создаю свои работы по ходу процесса, не подвергая их слишком глубокому анализу,
      – рассказывал музыкант-художник.


      Пол Маккартни

      В начале 80-х он обустроил художественные студии в США и на юге Англии и погрузился в изучение живописи. За следующие 15 лет он создал более 500 картин. Но широкая публика и понятия не имела, что их кумир еще и художник. И только в 1995 году Маккартни показал свои работы специалисту по организации выставок Вольфгангу Саттнеру. Первая выставка состоялась в 1999 году.

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      Пол Маккартни "Древние связи"


      Пол Маккартни

      Заметим, что украинцев "битл" тоже не обошел вниманием. В 2008 году в киевском PinchukArtCentre состоялась выставка Маккартни, на которой представили 41 работу.


      Пол Маккартни


      Пол Маккартни "Робот и звезда"

      Свои картины певец не продает. Однако коллекционерам может повезти выхватить цветные литографии с авторской подписью. Их выпускают в ограниченном количестве. Цена за фантазию Маккартни – 9 500 долларов.

      Картины Пола Маккартни: смотрите фотогалерею

      В 2018 году Маккартни выпустил сольный альбом Egypt Station. Его обложка и два клипа, сотканные из картин, авторства самого певца.


      Обложка альбома Egypt Station

      Paul McCartney – Come On To Me: видео

      Paul McCartney – I Don’t Know: видео

       

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      Теги: Исскусство Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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