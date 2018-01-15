З осені СБУ заборонила лише одному артистові з Росії гастролювати Україною

СБУ отримала 50 запитів про дозвіл гастролей російських артистів і відмовила 1 артисту з 16 листопада 2017 року, а саме з початку дії закону про отримання дозволу спецслужби на гастролі артистів країни-агресора.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на відповідь СБУ на журналістський запит.

"З моменту набуття чинності Закону України "Про внесення змін до закону України "Про гастрольні заходи в Україні" в Службу безпеки надійшло близько 50 запитів від організаторів зазначених гастролей ", – мовиться у відповіді спецслужби.

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Зазначається, що СБУ знайшла підстави для відмови лише в одному випадку.

На цей час виявлені законні підстави для недопущення у гастрольні заходи в Україні 1 громадянина країни-агресора, про що повідомлено організатора заходу,

– повідомили у спецслужбі.

При цьому СБУ не назвала імені російського артиста, гастролі якого заборонені. Спецслужба послалась на те, що така інформація може завдати значної шкоди репутації цього артиста.



Відповідь СБУ на запит журналістів

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон, який регулює питання проведення в Україні концертів російських виконавців.