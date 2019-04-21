З якими проблемами при голосуванні стикаються українці за кордоном

Харківська архітекторка Анна Помазанна, яка живе у Беріні, не змогла взяти участь у 2 турі виборів через процедуру перереєстрації. Дівчина пройшла 2 етапи судів, але бюлетень на батьківщині так і не отримала.

Виборчі омбудсмени називають цей виборчий механізм не інакше, як радянським архаїзмом. І намагатимуться змінити його в Європейському суді з прав людини.

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У першому турі дівчина голосувала в Берліні. Щоб отримати бюлетень у другому вже в Харкові, їй необхідно було повторно перереєструватися. Але зробити це онлайн – неможливо. Потрібно особисто подавати заяву на території України.



Анна Помазна, яка не змогла проголосувати

Двічі виїжджати можливості не було, тож Анна звернулася до суду, проте марно.

Коли позов відхилили, ми склали апеляцію і її теж відхилили. Найсмішніше, що загальний посил був такий, що відхиляють бо я не скористалася формально існуючою процедурою щодо тимчасової зміни виборчої дільниці. Хоча мій позов полягав у тому, що я хочу, але не маю можливості,

– розповіла Анна Помазанна, яка не змогла змінити місце реєстрації.

Голосування за місцем реєстрації в громадянській мережі "ОПОРА" вважають, що стає неабиякою перепоною для виборців без прописки.

Через таку формальну казуїстику, через прогалини в українському законодавстві громадянка України не змогла скористатися своїм правом голосу,

– зазначив обмудсмен з виборчих прав громадянської мережі "ОПОРА" Юрій Чумак.

Анна Помазанна після двох відмов у судах, готує скаргу до Європейського суду з прав людини. Говорить, ці вибори для неї вкрай важливі.

"Це, напевно, перші свідомі мої вибори. На минулих виборах мені було 19 років, і політикою я цікавилася мало. А останні кілька місяців я, приходячи додому, я тільки й робила, що читала українські новини", – наголосила Анна Помазна.

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В "ОПОРІ" позов харків'янки обіцяють підтримати, щоб на законодавчому рівні відмінити старий механізм голосування.