Залишаться діряві корита: Зеленський на Радбезі вразив заявою про російський флот

Володимир Зеленський під час засідання Радбезу ООН 20 вересня наголосив, що Росія має вивести усі свої війська з території України. Мовиться про кордони, міжнародно визначені у 1991 році.

Український лідер наголосив, що мовиться, зокрема, про російський Чорноморський флот. Або ті "діряві корита", які від нього залишаться за час повномасштабної війни.

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Що сказав президент

Зеленський озвучив, що необхідно зробити для повернення миру.

Перше – це повне виведення усіх російських військ та військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни Друге – повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном та виключною економічною зоною – у Чорному та Азовському морях, а також – в Керченській протоці,

– мовиться у повідомленні.

Як російський флот перетворюється у "діряве корито"