За іранським сценарієм: в ОП сказали, чи може Трамп так само втрутитися у війну в Україні

Дональду Трампу вдалося встановити, хоч наразі нестабільне, але перемир'я на Близькому Сході. Це сталося саме після потужних ударів США по ядерних об'єктах в Ірані.

Тепер президент США має інструменти, які може застосувати і проти Росії. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у розмові з 24 Каналом зазначив, які висновки щодо війни в Україні можна зробити на прикладі ситуації на Близькому Сході.

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Діяти тільки через силу

Подоляк наголосив, що базовий висновок дуже простий – треба примусити агресора сісти за стіл переговорів, а дістати припинення війни можна тільки через силу.

В цьому випадку саме через силу – через фундаментальні удари США по території Ірану та, безумовно, тиск Ізраїлю, вдалося чітко поставити крапки над "і" в конфлікті на Близькому Сході,

– підкреслив він.

Тому, на думку радника глави ОПУ, Дональд Трамп є тріумфатором, якому вдалося доволі швидко вийти з такої фундаментальної війни. Водночас певний час перемир'я ще буде порушуватись, і президенту США доведеться ще не одноразово робити емоційні заяви та вдаватися до дипломатичних кроків, щоб вгамувати ситуацію.

В умовах російсько-української війни, як зауважив він, також немає жодних опцій щодо вмовляння Володимира Путіна зупинитись. Це буде працювати навпаки і спонукатиме його продовжувати експансію і масштабувати удари по цивільних кварталах, як сьогодні, 24 червня, по Дніпру.

З Путіним теж можна розмовляти тільки з позиції сили. Можна довго його вмовляти, удавати, що він є "глобальним гравцем", але насправді він – така само повітряна кулька, як і влада в Ірані,

– пояснив Подоляк.

Відповідно, якщо жорстко тиснути на Росію, тоді можна отримати достатньо швидкі тріумфальні результати. Трамп, на думку радника глави ОПУ, зробить відповідні висновки.

Тому що не можна толерантно ставитись до агресора, який набагато більше, ніж Іран, ламає глобальні правила. Росія пропонує перебудувати мир через насилля, і ти або це приймаєш і тоді ти не домінуєш, а домінує вона, або ламаєш її,

– впевнений Михайло Подоляк.

Він додав, що аби зламати Росію не потрібно завдавати ударів по її території. Необхідно суттєво збільшити економічний тиск на неї та значно наростити мілітарну підтримку України.