За кордоном призупинили видачу готових документів українцям: що кажуть в паспортному сервісі

У паспортному сервісі призупинили видачу готових документів. Обмеження діють в закордонних підрозділах державного підприємства "Документ".

Інформацію про це підприємство повідомило 23 квітня. Перед цим Дмитро Кулеба заявив, що за кордоном призупинили надавати послуги чоловікам призовного віку.

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Що відомо про зупинку видачі документів

На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах державного підприємства "Документ",

– заявили у паспортному сервісі.

Там зазначили, що подача заяви-анкети для оформлення паспортних документів можна подавати у звичайному режимі. Також є винятки. Зокрема, видають паспорти дітям до 12 років. Адже їм не потрібна біометрична верифікація.

"Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ", – заявили у сервісі.

Консульства за кордоном не надають послуги чоловікам призовного віку