За місяць ув'язнення Саакашвілі відвідали понад 100 разів

Майже місяць Міхеіл Саакашвілі перебуває у в'язниці в Грузії. За цей час у нього чи не щодня були відвідувачі.

Загалом від 1 жовтня грузинського експрезидента відвідали 104 рази. Найбільшу кількість візитів до Саакашвілі здійснили його адвокати.

До речі Саакашвілі відмовляється від аналізів та процедур, які б полегшили його голодування

Здебільшого Саакашвілі відвідують адвокати

Так, захисники Міхеіла Саакашвілі навідувалися до нього 57 разів. Звітуючи про це, влада натякає на те, що ставиться до експрезидента як і до звичайних в'язнів.

На сьогодні до Міхеіла Саакашвілі нанесено 104 візити, 57 із них – зустріч з адвокатами,

– прозвітували у пенітенціарній службі.

У кімнаті зустрічей поставили бар'єр

27 жовтня у кімнаті для побачень, де Саакашвілі бачиться зі своїми візитерами, встановили скляну перегородку. Її встановили від підлоги і аж до стелі. Політик одразу ж повідомив про це через своїх адвокатів і назвав утиском.

Втім, в установі стверджують, що це необхідність. Мовляв, адвокати Міхеіла Саакашвілі відмовлялися виконувати карантинні вимоги. Захисники мали б навідувати затриманого лише з негативним ПЛР-тестом, зробленим за 72 години до візиту.

Хто уже відвідував Саакашвілі: коротко