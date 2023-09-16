Навіщо Суровікіну дали нову посаду: політолог припустив задум Кремля

Кар'єра воєнного злочинця Сєргєя Суровікіна стрімко пішла вниз через співпрацю із заколотником Євгєнієм Пригожиним. Колишній командувач повітряно-космічних сил Росії став всього лише головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони.

Днями російського генерала помітили в Алжирі. Припускають, що Суровікін може збирати залишки вагнерівців під крилом міноборони. Політолог Валерій Димов розповів 24 Каналу, що зараз генерал "Армагедон" практично нічого не вирішує.

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"Весільний" генерал

Суровікін фактично перетворився на "весільного" генерала й те, що він полетів в Алжир й очолив якусь раду не має суттєвого значення.

Там де Пригожин з Дмітрієм Уткіним доліталися, там мав би бути Суровікін,

– мовив Димов.

Зараз тріщить побудована Суровікіним російська протиповітряна оборона. За це йому звичайно треба було б нести відповідальність, тому що другий "найбільш захищений" після Москви протиповітряною і протиракетною обороною вузол Севастополь не може витримати атак ракетами.

"Ми бачимо як знищується комплекс С-400 "Тріумф", практично у сухому доці ВДК "Мінськ" і підводний корабель "Ростов-на-Дону". Бачимо як тріщить хвалена протиповітряна оборона Росії, за яку відповідав Суровікін", – додав політолог.

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