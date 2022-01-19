Брав участь у банді терористів: жителя Донецька засудили до 5 років в'язниці
19 січня 2022 , 10:08Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Суд визнав винним громадянина України в участі у терористичній організації. Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що уродженець Донецька з 2018 року по вересень 2021 року служив у лавах проросійських бойовиків. Досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ.
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Він (злочинець – 24 канал) ніс бойові чергування, брав участь у проведенні військової, стройової та фізичної підготовки структурного підрозділу терористичної організації,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
У листопаді 2021 року чоловіку повідомили про підозру й обрали "запобіжку" – тримання під вартою.
Останні вироки суду для бойовиків
- Суд виніс вирок двом українцям, які воювали на Донбасі проти ЗСУ. Зрадників заочно засудили до 10 років в'язниці. Вони приєдналися до лав російських окупантів у 2014 році.
- Апеляційний суд Праги також змінив вирок щодо 27-річного громадянина Чехії Лукаша Новачека. Його засудили до 20 років позбавлення волі за членство у лавах бойовиків на Донбасі.
- Експрацівника СБУ засудили до 10 років позбавлення волі. Він допомагав терористам на Донбасі.