Брав участь у банді терористів: жителя Донецька засудили до 5 років в'язниці

19 січня 2022 , 10:08
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Суд визнав винним громадянина України в участі у терористичній організації. Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що уродженець Донецька з 2018 року по вересень 2021 року служив у лавах проросійських бойовиків. Досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ.

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Він (злочинець – 24 канал) ніс бойові чергування, брав участь у проведенні військової, стройової та фізичної підготовки структурного підрозділу терористичної організації,
– повідомили в Офісі генпрокурора.

У листопаді 2021 року чоловіку повідомили про підозру й обрали "запобіжку" – тримання під вартою.

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Автор: Олег Васьків