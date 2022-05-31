За Сєвєродонецьк Росія битиметься дуже серйозно та жорстко, – військовий експерт

Для того, аби оцінити проблематику того, що зараз відбувається Сєвєродонецьку, треба розуміти загальну оперативно-стратегічну установку, яка склалась на лінії розмежування. Добра новина полягає у тому, що ворог не зміг досягнути оперативного та стратегічного оточення – те саме оточення, про яке постійно говорили росіяни на початку "битви за Донбас".

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також додав, що російські пропагандисти абсолютно серйозно припускали, що можлива дуга за широким спектром – від Харкова аж до Одеси, з пробиванням сухопутного коридору до Придністров'я.

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Ця стратегія потерпіла абсолютне фіаско, наступна "умовна дуга" від Ізюму до Вугледару – теж зазнала краху, додає експерт.

Погані новини ж у тому, що окупанти будуть битись за Сєвєродонецьк дуже жорстко, адже їм принципово потрібно виходити на адміністративні кордони Луганщини,

– додає Петро Черник.

Разом із тим, я б не перетворював цю оперативну обстановку на катастрофу, каже військовий експерт. За його словами, для нас принципово виграти війну і не буває так, що будь-яка війна може лише самі переможні битви.

Моя позиція дуже принципова: ми не маємо права повторити долю Маріуполя у Сєвєродонецьку чи Лисичанську,

– переконаний Черник.

"Чи треба битися – однозначно, концепція української сталевої молотарки полягає у тому, щоб якомога більше і щодня кришити ворога. Але як тільки оперативне вікно почне зачинятися – потрібно відводити наших захисників на кращі та підготовлені рубежі", – ділиться військовий експерт.

"Гаряча" ситуація на східному напрямку: важливе

Джерело: Генштаб ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін поставив завдання перед російськими військовими вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до 1 червня та 1 липня відповідно.

На Донецькому напрямку російські окупанти обстріляли з артилерії та авіації райони населених пунктів Новоселівка та Лисичанськ. Від ракетних ударів потерпали Соледар та Сіверськ.

Тим часом на Лиманському напрямку ворожі підрозділи перегруповують свої сили та готуються до наступу. Загарбники намагались розвідати маршрути висування через водні перешкоди.

Тривають штурмові дії окупантів на Сєвєродонецькому напрямку – ворожі війська наступають у бік Тошківки, Устинівки та Сєвєродонецька. На Бахмутському напрямку бойові дії продовжуються у районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Авдіївському, Курахівському, а разом з тим Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові успіху не мали – намагаються посилили угруповання та поповнили втрати шляхом залучення застарілої і відновленої техніки.

Також у СБУ повідомили, що українські захисники знищили великий підрозділ вагнерівців на Донбасі. Це стало відомо з перехопленої розмови окупанта з його дружиною.

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