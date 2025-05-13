30-денне перемир'я може бути ефективним, але є головне питання – британський генерал

Припинення вогню на 30 днів може стати першим кроком до врегулювання конфлікту. Але є умови, за яких цей сценарій може спрацювати.

Генерал, колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннат в ефірі 24 Каналу зауважив, що іноді короткострокове перемир’я затягується. Причина в тому, що обидві сторони бачать у ньому переваги – припинення вбивств і руйнування інфраструктури.

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Хто стежитиме за "тишею"



Як тільки розпочинається режим припинення вогню, це може стати основою для чогось більшого.

"Але виникає питання: як саме це перемир'я буде контролюватися? Чи погодиться Владімір Путін на присутність західних військових в Україні для моніторингу режиму припинення вогню? Або ж контроль здійснюватиметься виключно за допомогою супутникового спостереження і дронів? Це головне питання: як його контролювати, як фіксувати порушення і карати за них", – зазначив Даннат.

Він підкреслив, що потрібно створити такі умови, щоб припинення вогню було прийнятним як для Росії, так і для України. Проте, попри зміну риторики США щодо України, Путіну не можна довіряти. Досягти справедливої угоди навряд чи вдасться, адже навіть тимчасове визнання окупованого сходу України як "статус-кво" вигідне Путіну і шкодить Україні.

Ми повинні тверезо усвідомлювати: Росія, окупувавши 20% території України, добровільно не піде. Попри допомогу Заходу, українські сили наразі не мають достатньої потуги, щоб витіснити окупантів,

– додав Річард Даннат.

Він також зауважив, що складається гнітюче враження, ніби ситуація на полі бою може зайти в глухий кут. Саме тому, на його думку, наразі немає підстав говорити про швидкий і справедливий мир.