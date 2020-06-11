Місцеві вибори в Україні таки планують провести восени 2020 року, незважаючи на спалах коронавірусу. Проте, як зазначив глава уряду Денис Шмигаль, усе залежатиме від епідеміологічної ситуації і не виключено, що голосування можуть перенести.

Шмигаль не виключає перенесення виборів

Наразі фінансування на проведення голосування є, а причин для скасування або перенесення виборів немає. Про це Шмигаль повідомив на пресконференції у Києві, інформує 24 канал.

Важливо В Україні бракує мільярда на місцеві вибори

Світ живе в умовах невизначеності з коронавірусом та коронакризою. Якщо в Україні будуть підстави до запровадження тотальних карантинних обмежень, то напевно, ми будемо змушені перенести ці вибори. Але поки що ми сподіваємось, що будемо управляти адаптивними механізмами доволі ефективно і це дасть нам змогу провести в жовтні вибори,

– сказав прем'єр-міністр.

Грошей на вибори не вистачає, – ЦВК

Зазначимо, що незважаючи на запевнення глави уряду про наявність грошей на голосування, з цим не погоджуються у ЦВК. Раніше у Центрвиборчкомі зазначили, що на проведення виборів їм бракує мільярда гривень. Адже через коронавірусну кризу парламент скоротив фінансування з 2,155 мільярда гривень до 1 мільярда.

Що відомо про місцеві вибори-2020?Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів оприлюднять не пізніше, ніж 9 листопада. Вибори поки не відбудуться лише на тимчасово окупованих територіях.