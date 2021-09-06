За живого Путіна Крим не повернути, – Сенцов розповів, що це можливо, коли Росія розпадеться

Олег Сенцов розповів, що за живого президента Володимира Путіна Крим повернути "нереально". Ексбранець Кремля пояснив, що як варіант це можливо тоді, "коли Росія розпадеться".

Український режисер закликав бути "прагматиками" та будувати стратегію та ціль. Про це він розповів у інтерв'ю виданню.

До теми Війна з Росією закінчиться у Криму, – Сенцов про те, коли Україна поверне півострів

Сенцов пояснив, як Україна може повернути Крим

Олег Сенцов відповів на питання, чи можливо за живого Путіна повернути Крим.

Нереально. Слухайте, давайте будемо прагматиками. Ми повинні про це говорити і в нас повинна бути конкретна стратегія і ціль,

– запевнив режисер.

Він також додав: "Який варіант, коли ми можемо повернути Крим? Ну, коли Росія розпадеться. Правильно!".

Він пояснив, що це можливо, коли в Росії будуть "якісь дуже сильні політичні зміни, злами, які були в 1917 році або в 1991, коли розпалася Російська імперія і Радянський союз".

Тільки тоді з'являється вікно можливостей, – Сенцов

Олег Сенцов пояснив, що "зараз, коли буде розпадатися Росія, а вона буде розпадатися, тому що вона з сотні народів, які одне одного ненавидять і Путіна, і Москву всередині дуже ненавидять".

Тільки тоді з'являється вікно можливостей, не постійне, а якесь обмежене в часі, коли Росія буде така слабка і знову вона буде розвінчана, коли можуть назад повернути свої території і Молдова, і Грузія, і ми,

– пояснив колишній політв'язень.

Він також додав, що ми повинні бути активнішими в протистоянні з Росією. Зокрема "у тому, щоб не дати їй стабілізуватися як державі в політичному й економічному плані".

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