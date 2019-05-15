За захоплення компанії загиблого бійця АТО оголосили підозру депутату Київської облради

Депутату Київської обласної ради Віталієві Карлюку повідомили про підозру у причетності до рейдерського захоплення агрокомплексу "Росава-К". Цей агрокомплекс належав загиблому в зоні проведення АТО добровольцю зі США українського походження Марку Паславському.

Про оголошену депутатові підозру в резонансній справі повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

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За даними прокуратури, після смерті Паславського з'явилися нові власники агрокомпанії. Вони підробили протокол загальних зборів учасників "Русава-К". Внаслідок таких незаконних дій були виведені зі складу засновників товариства власник 3% акцій і компанія-засновниця, представником якої був Паславський.

Крім того, договір купівлі-продажу про продаж частки статутного капіталу "Русава-К" був виготовлений і підписаний вже після загибелі Паславського.

У квітні 2016 року прокуратура повідомила про підозру у злочині та оголосила в міжнародний розшук колишнього учасника "Русава-К". Він підозрюється в незаконному заволодінні майном цього підприємства.



Депутат Київської облради Віталій Карлюк, якому оголосили про підозру у злочині

Що відомо про загиблого в АТО Паславського?

Паславський з позивним "Франко" загинув 19 серпня 2014 року в Іловайську. Будучи громадянином США українського походження, він брав участь в АТО в складі добровольчого батальйону "Донбас". У 2015 році Президент України Петро Порошенко вручив родині загиблого Паславського орден Данила Галицького.

Боєць народився в Нью-Йорку в українсько-американській родині, закінчив військову академію у США, а в 90-их роках переїхав до України. До батальйону "Донбас" він приєднався у квітні 2014 року.