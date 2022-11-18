Такої термобілизни у НАТО немає: показали, в чому воюють окупанти
Джерело:СтратКом ЗСУ
Російській владі настільки не байдуже на свої військових, що вона навіть видає їм перевірену часом термобілизну. Можна сказати, перевірену десятиліттями.
І це – зовсім не перебільшення. Термобілизні, яка повинна допомагати переносити мінусові температури української зими, близько 40 років.
Цікаво "Коліна є – будеш бігати": російський чиновник підтримав окупантів, які втратили кінцівки
Якість термобілизни вражає
Дату випуску цього виробу легко можна розгледіти на фотографії. Іронічно, що починається воно з потертих літер "ЗЛО", які яскраво характеризують і власників "аналогов нєтної" продукції, і те, що вони несуть на українську землю, і то, що на них чекає.
Якість "термобілизни" прекрасно видно й на фото. Її тканина настільки щільна, що крізь неї легко просвічує сонечко. Тож навряд такі вироби зможуть справитися з покладеними на них надіями окупантів.
Зазначимо, що у таких штанях окупанти воюють уже. Екземпляр, зображений на фото, був знайдений на залишених окупантами позиціях в Харківській області.
"Термобілизна" окупантів / Фото з телеграм-каналу "СтратКом ЗСУ"
Росіяни дуже незадоволені забезпеченням
Все більше росіян починають розуміти, яку роль для них підготувала їхня батьківщина. І все гучніше вони починають обурюватися. Так, нещодавно у Кубинці стався конфлікт через показовий огляд військ, влаштований для керівництва. Один з мобілізованих не витримав й перейшов на крик, коли розмовляв з офіцером. Ба більше, дійшло й до застосування сили.
Для обурення була низка причин, серед яких:
- навчання стройовому кроку, який ну ніяк не допоможе на фронті,
- відсутність нормального навчання зі стрільби, адже його ведуть без реальних мішеней,
- невидача амуніції, однак заповнення на неї документів.
Зауважте, обурення тому, що їх проти волі та без причини відправляють вбивати громадян іншої держави, не було.
А чого дивуватися? Конвеєр із гарматним м'ясом має безперебійно працювати, поставляючи російський фарш до української м'ясорубки. Навіщо витрачати час? Росія не має мети вас навчити і зробити професіоналами, її мета – закрити проломи в обороні щільним живим парканом,
– прокоментували інцидент у NEXTA.
Проблеми росіян через війну: останні новини
- Через таку "високу" якість забезпечення морально-психологічний стан окупантів жахливий. Серед них поширене пияцтво, а багато хто знаходить вихід у самотравмуванні чи самогубстві.
- Ба більше, на тлі незадоволення керівництвом все більше з'являється повідомлень про конфлікти. Так, нещодавно знайшли застреленим полковника, смерть якого місцеві ЗМІ назвали самогубством. Однак зазначимо, що пострілів чули п'ять.
- Деякі ж росіяни поступають більш розумно – складають зброю та здаються у полон, інші ж пишуть рапорти про відмову вести бойові дії. Так, мобілізовані з Новосибірську, які опинилися на першій лінії фронту, написали рапорти про відмову від боїв та здали зброю. Своє рішення вони пояснили не гуманними причинами, а тим, що вважають свою підготовку недостатньою.
До теми – Окупант в істериці скаржиться дружині на війну: дивіться відео