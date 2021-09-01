Заблукав у трьох соснах, – Кулеба відповів Лаврову на слова про Зеленського

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів російському колезі Сергію Лаврову на слова про Володимира Зеленського. Кремлівський політик заявив, мовляв, український президент робить заяви "не від великого розуму".

Кулеба підтримав твердження Зеленського про те, що "російський газ – найбрудніший у світі". Дипломат додав, що це також стосується російської пропаганди.

До теми У Росії різко відповіли Зеленському про "найбрудніший у світі газ"

Відповідь Кулеби Лаврову

Український міністр сказав Лаврову, що Росія намагається вкрасти українську історію.

Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба,

– наголосив Кулеба.

Що цьому передувало

Зеленський у США зустрівся з міністеркою енергетик Дженніфер Гренхольм. Розмовляючи з чиновницею, президент назвав російський газ "найбруднішим у світі".

Зеленський сказав так "через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції".

Лавров різко відповів українському лідеру. Він зухвало заявив, що Зеленський робить такі заяви "не від великого розуму.