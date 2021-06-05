Заборона набула чинності: авіакомпанії Білорусі не можуть літати у повітряному просторі ЄС

Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати у повітряному просторі країн ЄС та використовувати аеропорти їхніх країн. Відповідне рішення прийняли 4 червня.

Заборона вступила в дію з опівночі 5 червня. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС.

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Таким чином ЄС посилила санкції проти Білорусі.

"Держави-члени будуть зобов'язані відмовити у посадці, вильоті або перельоті на своїй території до всіх літаків, що використовуються білоруськими авіаперевізниками, включаючи маркетингових перевізників", – мовиться у повідомленні.

Це рішення ухвалили через примусову посадку Мінську літака Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича.

У Раді ЄС заявили, що рішення відповідає висновкам Європейської Ради 24 – 25 травня 2021 року, де лідери ЄС засудили незаконну посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня як загрозу авіаційній безпеці. Вони також засудили затримання білоруською владою журналіста Рамана Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

До речі, країни ЄС закликали Раду ухвалити заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.

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