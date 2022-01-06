Зачистка в Алмати: між військовими та мітингувальниками тривають перестрілки

В охопленому протестами Алмати вранці 6 січня почали операцію із "зачистки від мародерів". Між військовими та озброєними протестувальниками почалася інтенсивна перестрілка.

Операцію проводять силовики та військові. Повідомляють, що під час заворушень місто зазнало величезної шкоди.

Важливо Звернення до Росії, жертви та підпалені будівлі: хроніка подій у Казахстані за 5 січня

Мовиться про розгромлені вітрини магазинів й банкомати, підпалені адміністративні будівлі і машини, а також розграбовані торгові центри.

Мітингувальників оточили