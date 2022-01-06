Зачистка в Алмати: між військовими та мітингувальниками тривають перестрілки
6 січня 2022 , 07:20Читать новость на русском
Джерело:"Мир 24"
В охопленому протестами Алмати вранці 6 січня почали операцію із "зачистки від мародерів". Між військовими та озброєними протестувальниками почалася інтенсивна перестрілка.
Операцію проводять силовики та військові. Повідомляють, що під час заворушень місто зазнало величезної шкоди.
Важливо Звернення до Росії, жертви та підпалені будівлі: хроніка подій у Казахстані за 5 січня
Мовиться про розгромлені вітрини магазинів й банкомати, підпалені адміністративні будівлі і машини, а також розграбовані торгові центри.
Мітингувальників оточили
Військові взяли в кільце погромників. Там було близько 50 одиниць техніки, зокрема, БТР, бронемашини, військові вантажівки. Вони оточили площу по периметру, однак згодом всі військові нібито покинули місце подій.Зверніть увагу! Ще кілька годин тому з'явилась інформація, що казахські силовики ведуть підготовку до зачистки Алмати від мітингувальників. Правоохоронці з гучномовців просили людей розійтись по домівках.
Що відбувається в Казахстані
- Протести у країні тривають з 3 січня, однак значних обертів набрали 5 січня. Тоді мітингувальники висунули вимоги щодо оновлення влади.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав країни Організації Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан і Росія) ввести війська в Казахстан.
- У ЗМІ заявили, що Росія нібито вже готова ввести війська в Казахстан. Крім того, у Кремлі нібито віддали наказ затримувати у Москві всіх, хто буде з казахською символікою.
- Офіційно відомо про щонайменше 1 загиблого мітингувальника та 10 військових. Однак у мережі опублікували моторошні кадри з моргу, де лежать десятки жертв із вогнепальними пораненнями.
До теми – Ситуація у Казахстані переросла у надзвичайний стан, а Токаєв звернувся до громадян: