США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
США попередили російське керівництво про неминучу відповідальність, якщо країна-агресорка створить ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС. Також Штати вважають, що МАГАТЕ повинно мати повний доступ до всіх частин станції.
Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер на брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, якщо станеться трагедія, то міжнародна спільнота точно притягне Росію до відповідальності.
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США попередили Росію про "неминучу відповідальність"
Міллер зазначив, що російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота "абсолютно точно притягне Росію до відповідальності".
Також Міллер підтвердив, що США уважно стежать за розвитком подій навколо ЗАЕС.
Ми вважаємо, що МАГАТЕ повинно мати повний доступ до всіх частин АЕС, і Росія повинна сприяти цьому на місці,
– наголосив представник Держдепартаменту США.
Ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини
- Станом на 11 липня рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.
- Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,46 метра.
- Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,08 метра.
- Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища. Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
- 8 липня повідомляли, що окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на її території. За інформацією розвідки, нині на станцію звозять міни та інші вибухові пристрої.
- До речі, раніше голова української розвідки заявив, що загроза катастрофи на ЗАЕС "тихенько спадає", проте Росія не припиняє готуватися до можливих провокацій. Пояснювати причини зменшення підготовки до теракту Кирило Буданов не став.