Немає сумнівів, що закладена вибухівка, – експертка з ядерної енергетики про небезпеку на ЗАЕС

За даними Держінспекції ядерного регулювання України, окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ЗАЕС вибухівку та військову техніку. Та ситуація на станції дуже важка.

Про це 24 Каналу заявила незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Вона зауважила, що росіяни видали службову записку, у якій мовиться про готовність автобусів для "евакуації" персоналу атомної електростанції.

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"Є відомості про те, що триває "евакуація" із сусідніх сіл навколо Енергодару. Тому важка ситуація в Енергодарі та на самій Запорізькій АЕС", – наголосила вона.

Кошарна зазначила, що територія навколо ЗАЕС замінована ще з березня 2022 року, коли росіяни окупували станцію.

Вони почали мінувати територію навколо – берег водосховища Каховського і таке інше. І зараз немає сумнівів, що закладена вибухівка й на ключові системи ЗАЕС,

– розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики.

Яка ситуація на ЗАЕС: дивіться відео

Чи може бути підтоплення станції

Тим часом рівень води Каховського водосховища піднявся на один метр і тепер становить 17 метрів. Через те є підтоплення берегової лінії. Однак, це не загрожує підтопленню атомної електростанції. Водночас представники росатому заявили, що нібито "це підтопить ЗАЕС і є загрозою безпеці".

"Насправді ні. Адже після аварії на Фукусімі, українські фахівці зробили оцінку підтоплення ЗАЕС у разі пошкодження всіх дамб вище за течією Дніпра. За їх розрахунками, підтоплення не загрожувало б ЗАЕС", – розказала Ольга Кошарна.

Вона переконана, що це нагнітання та шантаж не лише України, але і її міжнародних партнерів.

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