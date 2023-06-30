"Може статися все": у МАГАТЕ поки не бачать підготовку Росії до удару по ЗАЕС

Фахівці МАГАТЕ не побачили підготовку Росії до удару по Запорізькій АЕС. Водночас вони не виключають, що "все може статися".

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. На його думку, в контексті бойових дій атомна станція неймовірно крихка і може бути пошкоджена у разі перестрілки.

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У МАГАТЕ не побачили підготовку Росії удару по ЗАЕС

Гроссі заявив, що ситуація на ЗАЕС – "серйозна". Однак вона продовжує стабілізуватися після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, вода якої використовувалася для охолодження шести реакторів станції.

Початкові заходи керівництвом заводу було вжито для збереження необхідної кількості води, але у довгостроковій перспективі цього буде недостатньо,

– попередив голова МАГАТЕ.

За його словами, зростання військової активності на лінії фронту у зв'язку з українським контрнаступом додає "додатковий рівень занепокоєння щодо ситуації, яка є надзвичайно нестабільною", оскільки АЕС розташована у районі бойових дій.

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