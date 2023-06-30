"Може статися все": у МАГАТЕ поки не бачать підготовку Росії до удару по ЗАЕС
Джерело:France24
Фахівці МАГАТЕ не побачили підготовку Росії до удару по Запорізькій АЕС. Водночас вони не виключають, що "все може статися".
Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. На його думку, в контексті бойових дій атомна станція неймовірно крихка і може бути пошкоджена у разі перестрілки.
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У МАГАТЕ не побачили підготовку Росії удару по ЗАЕС
Гроссі заявив, що ситуація на ЗАЕС – "серйозна". Однак вона продовжує стабілізуватися після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, вода якої використовувалася для охолодження шести реакторів станції.
Початкові заходи керівництвом заводу було вжито для збереження необхідної кількості води, але у довгостроковій перспективі цього буде недостатньо,
– попередив голова МАГАТЕ.
За його словами, зростання військової активності на лінії фронту у зв'язку з українським контрнаступом додає "додатковий рівень занепокоєння щодо ситуації, яка є надзвичайно нестабільною", оскільки АЕС розташована у районі бойових дій.
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Загроза на ЗАЕС: коротко
- Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов 20 червня повідомив, що окупанти замінували ЗАЕС. Вони розмістили вибухівку біля охолоджувача атомної станції. Якщо його виведуть з ладу, то можуть бути значні проблеми.
- Після цього президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія справді розглядає можливість терористичного акту з викидом радіації.
- Вранці 30 червня в розвідці повідомили, що росіяни почали поступово залишати Запорізьку АЕС. Вони дали рекомендації "лояльним" співробітникам евакуюватися до 5 липня. Бажано – на територію тимчасово окупованого Криму.
- Своєю чергою, персоналу, який залишається на станції, дали вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".