Зафіксовано зліт семи Ту-95 з аеродрому "Оленья" в Росії: куди прямують бомбардувальники

У Збройних Силах констатували, що ворог підняв у небо 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Вони можуть переносити ракети типу Х-101 та Х-555.

У суботу, 5 серпня, близько 21:30 в ОК "Південь" проінформували про можливу небезпеку з аеродрому "Оленья", що неподалік міста Оленегорська. Саме з цієї авіабази злетіло сім бомбардувальників-ракетоносіїв.

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Куди летять борти

Зазначимо, що станом на 22:00 повітряну тривогу не оголошували. Як пишуть моніторингові групи, літальні апарати рухаються у напрямку Каспійського регіону.

Розрахунковий вихід на пускові рубежі очікується у період від 00:45 до 01:30.

Водночас там нагадали, що на аеродромі "Енгельс" станом вечір 5 серпня базувалось 2 бомбардувальники Ту-95 із 8 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/555.

Розташування аеродрому "Енгельс": дивіться на карті від Google maps

Де розташована авіабаза "Оленья": шукайте на карті від Google maps

Вечірня ракетна атака