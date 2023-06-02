Усе страшне: і перші секунди, і те, як далі житимемо, – дідусь про смерть 9-річної онуки у Києві

Через ракетну атаку Росії у столиці України загинуло троє людей. Соцмережі облетіла щемлива світлина, на якій убитий горем чоловік сидить біля накритого тіла своєї малої онучки.

У Деснянському районі Києва 34-річна жінка разом зі своєю 9-річною дитиною загинула від ракетних уламків через атаку Росії 1 червня. Країна-агресорка вбила маму з донькою у День захисту дітей. Їхній родич поділився своїм болем в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо про загиблу сім'ю

Дідуся звати Петро Івашко, а його онуку – Вікторія. Ця дівчинка захоплювалася дзюдо. Вона кілька років займалася бойовим мистецтвом у спортивному клубі. Молодший син Петра (батько Вікторії) загинув за кілька років до повномасштабного вторгнення Росії через серцеву недостатність. У Петра залишився старший син, старша невістка, онук та дружина.

1 червня Петро дістався місця трагедії за кілька хвилин. Він годинами знаходився біля загиблої онуки. Спочатку цей чоловік сидів навпочіпки з самого ранку, а потім йому знайшли стілець.

Що сказав дідусь з фото

Убитий горем чоловік під час спілкування з журналістами не зміг виділити найстрашніший епізод 1 червня.

Усе страшне. І перші секунди, коли побачив, і зараз, і далі, коли будемо жити,

– сказав Петро.

Цей чоловік став відомим в інтернеті завдяки фотографіям Сергія Окунева. Він зробив та опублікував у соцмережах фото жахливих наслідків теракту Росії.

Подробиці ракетної атаки росіян на Київ 1 червня