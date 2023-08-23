Де впав літак із Пригожиним: показуємо на карті

Загибель Пригожина в авіакатастрофі, ймовірно, була невипадковою – у цьому досить добре видно почерк ФСБ. Путін не міг пробачити спроби перевороту – а вона якраз відбулася 23 червня, рівно два місяці тому.

Про смерть Євгена Пригожина внаслідок авіакатастрофи стало відомо 23 серпня. Спершу була інформація, що розбився військовий літак, але згодом повідомили про аварію бізнес-джета Embraer 600 із бортовим номером RA-02795 – приватного літака "кухаря Путіна".

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Що сталося з літаком

Авіакатастрофа відбулася в районі населеного пункту Куженкіно. Приватний літак Embraer Legacy здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. На його борту перебували 10 людей, зокрема троє членів екіпажу. У МНС кажуть, що всі вони загинули.

Де розташоване Куженкіно: дивіться на карті

Кумедно, та авіакатастрофа сталася за 50 кілометрів від резиденції Путіна на Валдаї.

Що відомо про смерть Пригожина

У Тверській області розбився його приватний літак, ватажок "вагнерівців" був у списку пасажирів. На борту був і Дмитро Уткін, права рука Пригожина.

Російський журналіст Андрій Захаров повідомив, що 23 серпня Пригожин вилетів з Африки до Росії. За його даними, на борту був увесь командний склад ПВК "Вагнер".

За даними росЗМІ, у літаку могли бути сам Пригожин, Уткін, оператор кухаря Путіна, логіст ПВК "Вагнера" та особиста охорона.

За однією з версій, літак Євгєнія Пригожина могли збити росіяни з ППО – зенітно-ракетної системи С-300. Крім цього, окупанти стверджують, що перед авіакатастрофою було чутно "декілька гучних вибухів". У літака відвалилося крило та стабілізатор. Інша версія падіння – теракт на борту.

Другий приватний борт Пригожина курсував у небі над Москвою. Він летів слідом за тим, що розбився, але чомусь розвернувся.

Російський державний телеканал "Росія 24" підтвердив смерть Євгєнія Пригожина внаслідок авіакатастрофи.

Тіла Пригожина та Уткіна упізнали та відправлять на експертизу.