Стримував наступ росіян під Вугледаром: на фронті загинув депутат Мирослав Ляшок

В Україні на війні з російськими окупантами загинув депутат Мирослав Ляшок. Депутат районної ради від "Європейської Солідарності" загинув під Вугледаром, стримуючи наступ росіян.

Мирослав Ляшок був депутатом Шосткинської районної ради. За словами п'ятого президента України Петра Порошенка, Ляшок ще у 2014 році пішов боронити країну. Він також був учасником Революції Гідності.

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Ляшок захищав Україну з 2014 року

Після того, як Росія 24 лютого розпочала повномасштабну агресію, Ляшок знову взяв до рук зброю та повернувся до лав Збройних Сил.

Порошенко розповів, що Ляшок тримав оборону на рідній Сумщині, а потім на Сході.

Він загинув, але залишається непереможеним,

– зазначив Порошенко і висловив співчуття рідним і близьким депутата.

Міський голова Шостки Микола Нога теж висловив співчуття у зв'язку зі смертю депутата районної ради. Він розповів, що Ляшок один із перших підняв прапор України з написом "Шостка" на Сході.

Як повідомила пресслужба "Європейської Солідарності", влітку 2022 року Ляшок взяв коротку відпустку з фронту й одружився з коханою.

На фронті загинув депутат районної від "Європейської Солідарності" Мирослав Ляшок / Фото сайт "Європейської Солідарності"

Втрати України на війні