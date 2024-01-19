Віддали життя за Україну: на війні загинули шестеро захисників із Прикарпаття

Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок на війні, розв'язаній Росією. У боротьбі проти російських загарбників загинули шестеро військових з Прикарпаття. Повідомляється про загибель Миколи Морозюка, Руслана Шелембина, Василя Лиховидюка, Василя Товарніцького, Віталія Івасюка та Ігора Лавріва.

Відомо, що українські захисники загинули у різний час при виконанні бойових завдань.

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Шестеро захисників віддали життя за Україну

У Калуській міській раді повідомили про загибель 41-річного Ігоря Лавріва. Чоловік мужньо виконуючи військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув на полі бою на Донеччині 15 січня. Він жив у селі Тужилів Калуської громади. Був головним сержантом, командиром штурмового відділення.

На фронті загинув Ігор Лаврів / Фото Марини Поташник

Печеніжинська територіальна громада розповіла про смерть Руслана Шелембина. Чоловік пішов воювати у 2014 році. Мав великий бойовий досвід. У квітні 2022 знову став на захист країни. Військовослужбовець служив старшим стрільцем-оператором. Боєць загинув 16 січня 2024 року у Запорізькій області внаслідок важких поранень.

У боях за Україну загинув Руслан Шелембина / Фото Печеніжинської територіальної громади

При виконанні бойового завдання у Донецькій області 13 січня загинув 45-річний Микола Морозюк. Микола служив як водієм-ковалем відділення слюсарно-механічних робіт ремонтного взводу автомобільної техніки. Відомо, що чоловік жив у селі Ковалівка Нижньовербізької територіальної громади.

На війні загинув Микола Морозюк / Фото Нижньовербізької сільської ради

Військовослужбовець Василь Лиховидюк загинув 16 січня 2024 року у Запорізькій області, отримавши серйозні поранення. Чоловік народився 1978 року, жив у селі Богрівка Солотвинської селищної ради. Після одруження перебрався до села Великий Кунинець Вишнівецької територіальної громади Тернопільської області.

У боротьбі проти російських окупантів загинув Василь Лиховидюк / Фото Ксенії Данилюк

На війні проти російських загарбників загинув військовослужбовець Василь Товарніцький з Косівської міської громади, що на Івано-Франківщині. У захисника залишилися дружина, син і мати. Боєць загинув 25 грудня 2023 року поблизу міста Авдіївка Покровського району Донецької області.

У бою загинув Василь Товарніцький / Фото Юрія Плосконоса

У боротьбі проти окупантів загинув 40-річний військовослужбовець з Івано-Франківщини Віталій Івасюк. Герой був жителем села Фатовець Коломийського району. Військовослужбовець служив стрільцем-снайпером у 108 окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Захисник загинув 16 січня 2024 року поблизу села Синьківка Куп'янського району, що на Харківщині.

Своє життя за Україну віддав Віталій Івасюк / Фото П'ядицької ОТГ

Трагічні втрати України у боротьбі проти Росії

16 січня стало відомо, що боронячи українську землю від російських окупантів, загинув воїн з Рівненщини Сергій Єфимець. Він воював з березня 2022 року. На фронт Сергій Єфимець вирушив добровольцем. До повномасштабної війни він працював охоронцем на ринку "Дикий" у Рівному. Вдома на захисника чекали четверо дітей. Героєві назавжди залишиться 45 років.

Водночас на Київщині попрощалися з Валерієм Куліковим. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він став на захист нашої держави. Відомо, що захисник був молодшим лейтенантом і командиром штурмового взводу. 19 грудня 2023 року він віддав своє життя за Україну, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Також на фронті загинув Костянтин Бахмацький. Він був директором професійного ліцею міста Українка, що на Київщині. Захисник віддав своє життя за рідну країну 13 січня, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Він служив у 135 окремому батальйоні територіальної оборони.

висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих героїв. Низький їм уклін і довічна вдячність за подвиг, який вони здійснили для рідної Батьківщини.