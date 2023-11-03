Помер 29-річний чоловік: знову зросла кількість жертв удару по терміналу "Нової пошти"
Джерело:Харківська обласна прокуратура
У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару Росії по терміналу "Нової пошти" – 29-річний чоловік.
Про це повідомила прокуратура Харківської області 3 листопада. За життя чоловіка медики боролись 2 тижні. Наразі його імені не повідомляли.
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На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти",
– йдеться у повідомленні.
Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 8 людей. Ще один постраждалий внаслідок атаки – 25-річний чоловік – помер у лікарні вранці 30 жовтня.
Що відомо про стан інших потерпілих
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що станом на сьогодні, 3 листопада, в лікарні перебувають 7 постраждалих: 6 у хірургії та 1 у нейрохірургії. За його словами, стан пацієнтів стабільний.
Головне про удар
- Ввечері 21 жовтня 2023 року росіяни вдарили ракетою по терміналу "Нової пошти" на Харківщині.
- За кілька годин на місці влучення по терміналу "Нової пошти" під Харковом виявили уламки С-300.
- Унаслідок атаки 6 людей загинули, 14 осіб госпіталізували. Всі загиблі та поранені – працівники "Нової пошти". Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 17 осіб.