Загинув працівник ЗАЕС, – мер Енергодара розповів подробиці провокативного обстрілу росіян
14 серпня 2022 , 17:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Орлова
Окупанти 14 серпня знову обстріляли Енергодар. На жаль, загинула людина – це працівник Запорізької АЕС.
Загиблим виявився майстер цеху Марко Максим Петрович, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. Окупанти з 15:00 до 15:30 здійснили щонайменше 6 пострілів по місту.
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Ймовірно, чоловік в цей час вигулював свого собаку. У мережі публікували жорстокі кадри з місця події. Пес теж не вижив.
Крім того, двоє енергодарців зазнали поранення. Орлов розповів, що їх доправили до спеціалізованої медико-санітарної частини міста.
Що цьому передувало
- росіяни відкривали вогонь з передмістя – району яхт-клубу. Перші повідомлення про вибухи з'явились о 15:06. Хоча окупанти традиційно звинувачували в своїх же обстрілах ЗСУ.
- Крім того, окупанти "глушили" зв'язок в Енергодарі та найближчих селах.
- Попереджали про нові можливі провокації росіян.
Обстріли ЗАЕС: коротко
- Окупанти 5 серпня двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Були "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС та біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.
- Обстріли не припинились і 6 серпня.Загарбники ледь не влучили по 174 контейнерах відпрацьованого ядерного палива.
- 11 серпня загарбники ледь не влучили в енергоблок на ЗАЕС. 13 серпня знову повідомили про обстріли у бік станції.
- Ба більше, росіяни замінували Запорізьку АЕС та погрожують її підірвати.