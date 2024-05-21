У Путіна паніка: як смерть Раїсі може похитнути ситуацію в Ірані

У неділю, 19 травня, президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у авіакатастрофі. Якщо розглядати його смерть як ліквідацію, то може бути дві версії.

Мовиться про дії з боку іноземних спецслужб або внутрішню ліквідацію. Це 24 Каналу зауважив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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Це матиме серйозний вплив

Мохаммад Фараджаллах зазначив, що Іран має дуже багато ворогів, тому можна розглядати версію, що це може бути робота іноземних спецслужб. Зокрема, у Тегерана погані відносини з сусідніми країнами, арабськими країнами, Саудівською Аравією, Ізраїлем, США.

Також це може бути внутрішня ліквідація. Хоч вся влада в Ірані зосереджена у руках верховного лідера Алі Хаменеї, а роль президента церемоніальна, однак Ібрагім Раїсі мав величезні амбіції.

Річ у тім, що Раїсі відрізнявся від багатьох президентів. Він літав до таких регіонів, де до нього не був жоден президент, їздив до народу, спілкувався, слухав їхні проблеми, відвідував віддалені міста, якими мало хто цікавився.

Це було зрозуміло, що він прагне більш реальної влади. Мовиться про пост Аятоли. Тому його могли дійсно усунути, прибрати, щоб забезпечити шлях для іншої кандидатури,

– припустив головний редактор.

Смерть Раїсі матиме серйозний вплив. Всередині Ірану буде багато внутрішніх протистоянь. Щодо зовнішнього впливу, то це сигнал для багатьох. Зокрема, для кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

"Я це бачу як сигнал для Путіна. Чому у нього зараз паніка, посилили охорону? Чому він не їде на похорони? Це йому сигнал, що мудреці, які залишились у цьому світі, готові йти на ліквідацію перших персон, щоб людство уникло ядерної війни", – переконаний Мохаммад Фараджаллах.

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