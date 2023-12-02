Загородження Кримського мосту вражають: у мережі показали, що плаває після шторму в морі

Кримський міст постраждав після серйзного шторму – найбільшого за сто років у Чорному морі. Аналітики жваво обговорюють його стан і перспективи, які відкрилися перед Україною. 24 Канал розкаже, що відомо на цю мить.

Після шторму в Чорному морі Кримський міст безпорадний перед дронами. Це дає нашій державі можливість уразити його.

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Що лишилося від захисних загороджень Кримського мосту

Телеграм-канал "Крымский ветер" оприлюднив фото того, що нині плаває у Чорному морі.

У Чорному морі плавають, імовірно, бонові загородження / "Крымский ветер"

"По всій Керченській протоці плавають пластикові бочки загороджень Кримського мосту", – ідеться в публікації.

Утім, достеменно не відомо, чи захист зірвала негода, чи його зняли самі росіяни. Речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що зараз цю інформацію уточнюють.

Які є дані про пошкодження оборони Кримського мосту

Бонові загородження, або просто бони, – це споруди із спеціальної тканини, які розгортають, щоб обмежити певний район моря під час розливу нафти. На війні бони використовують, щоб обмежити пересування певним районом і таким чином убезпечити себе від нападу противника. "Військові" бони можуть мати різний вигляд.