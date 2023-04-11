Заговорив про успіхи ЗСУ: риторика Пригожина відчутно змінилась

В Росії постійно обговорюють можливості, напрямки, потужність українського контрнаступу, який зараз активно готується. Зокрема і риторика "кухаря Путіна" нині відчутно змінилась.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що донедавна одна з найвпливовіших фігур в Росії – Євгєній Пригожин зараз значно втратив у авторитеті, а його найманці складають основну частину втрат на фронті.

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Раніше, за словами Жданова, Пригожин дозволяв собі критикувати військове керівництво Росії, а тепер, особливо після смерті Татарського, він різко змінив риторику.

Почав обговорювати успіхи та можливості Збройних Сил України. Приємно, коли ворог тебе так оцінює,

– додав мовець.

ПВК "Вагнера" прикриває десант

Пригожин зокрема заявив, що сили української оборони зібрали 200 тисяч, а за деякими джерелами 400 тисяч особового складу для контрнаступу. Він зауважив, що недооцінювати цього не можна.

Деякі аналітики повідомляють, що вагнерівців зараз дійсно множать на нуль. Десантні частини Росії, який йдуть в атаку на Бахмутському напрямку, гонять вагнерівців перед собою, вони їх не випускають з поля бою,

– розповів Жданов.

Він повідомив, що загалом забезпечення у вагнерівців нормальне, вони мають боєприпаси, але їх постійно штовхають у першій шерензі для атак, а російський десант намагається прикриватися за спиною вагнерівців.

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