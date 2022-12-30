За 13 годин до Білорусі прилетіли 6 російських військово-транспортних літаків: що перевозять

30 грудня 2022, 19:15
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Джерело:

Беларускі Гаюн

У п'ятницю, 30 грудня, за 13 годин на аеропорт в Мачулищах прилетіли військові літаки Росії. Зокрема, на території Білорусі з'явилися шість Іл-76МД.

Вони почали прилітати до Білорусі з третьої ранку. Останнє повітряне судно приземлилось о 17:17.

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Що перевозять літаки

На територію аеропорту прибули літаки з реєстраційними номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 та RF-76772. 

Як зазначає моніторингова група, всі літаки щось привозять до Білорусі, але що саме – поки невідомо. Не можна виключати, що може йти доставка техніки чи підвезення мобілізованих.

До Білорусі прибули 6 військових літаків Росії / Фото Беларускі Гаюн

Якщо говорити про перевезення російських солдатів, то їхня кількість може складати близько 1 470 осіб. Оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД – 245 осіб.

Загроза з боку Білорусі: що відомо

  • Військовослужбовці Білорусі тренуються переходити з мирного на воєнний час. Відповідні тренування розпочали після "раптової перевірки" військ до бойової готовності.
  • За даними голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, Росія уже зібрала в Білорусі певне угруповання своїх військ. Воно складається з близько 10 200 військовослужбовців.
  • Однак цієї кількості недостатньо для наступу на Україну, адже стільки військовослужбовців неспроможні виконати завдання щодо повторного наступу на територію України.
  • Валерій Залужний також зазначав, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів для того, аби знову піти у наступ наступного року. Наступ з півночі потрібен Кремлю для того, аби розтягнути лінію фронту ще на 600 – 800 кілометрів, однак поки, очевидно, ніяких передумов для цього немає.

Автор: Анна Романюк