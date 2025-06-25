Росія – головна загроза для Альянсу: чи бояться Путіна у НАТО

У НАТО досі бояться кремлівського диктатора Володимира Путіна. Річ у тім, що у країнах Європи та Північної Америки досі є хибне уявлення про Росію. Це наслідок того, що під час Холодної війни на Заході повною мірою не розуміли, що таке Радянський Союз.

Таку думку 24 Каналу озвучив кандидат історичних наук, аналітик Детектор Медіа Єгор Брайлян. За його словами, це помилкове розуміння досі впливає на нинішні сприйняття Росії у країнах Заходу.

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"Це розуміння помилкове. Воно досі впливає на нинішнє сприйняття Заходу, НАТО щодо Росії, російського суспільства, того, у який спосіб Кремль здійснює свою зовнішню політику", – сказав він.

У НАТО не готові до загрози

Єгор Брайлян зазначив, що в Альянсі визнали, що їхньою головною загрозою є Росія. Однак вони зовсім не готові до сценарію, якщо країна-агресорка вирішить атакувати країни НАТО. Тому вони намагаються уникнути цієї війни.

Формально НАТО сказало ще три роки тому, що Росія є основною загрозою для Альянсу. Але за ці три роки було зроблено, на мою думку, недостатньо для того, щоб зменшити цю російську гібридну загрозу. НАТО не готове до війни з Росією. Вони намагаються зробити все можливе, щоб цієї війни уникнути,

– пояснив аналітик.

Наприклад, колишній голова військового комітету НАТО Роберт Пітер Бауер заявив, що якщо Росія атакує невелике село в Естонії, то Альянс буде проводити консультації між державами-членами відповідно до статті 4. Однак є ризик, що за той час росіяни вже можуть встигнути окупувати певні території.