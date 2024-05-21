Чи є загроза для Сумської області: Світан оцінив можливості росіян

Росіяни 10 травня розпочали наступ на Харківському напрямку. Внаслідок цього ворог може атакувати й Сумщину для того, щоб відтягнути частину українських військ до цього регіону та послабити оборонну спроможність ЗСУ по лінії фронту.

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що неподалік Сумської області у ворога розміщено кілька тисяч військ. Він висловив думку, що цього недостатньо для повноцінного наступу.

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Чи відбудеться наступ на Сумщину

Світан припустив, що для того, аби розосередити наші війська на лінії фронту може відбутись наступ на Сумщину.

Дивіться на карті, що відбувається неподалік Сумщини на Харківському напрямку

Вони (окупанти – 24 Канал) можуть розпочати таку операцію, але вона не матиме продовження, якщо Росія не відправить додаткові сили й засоби із резервів,

– наголосив він.

Військовий експерт зауважив, що переміщення резервів Росії на Сумщину поки ніхто не спостерігав. Отже, можливість наступу росіян на цьому напрямку залишається, але активних дій ворог зараз не застосовує.

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