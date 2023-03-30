Була загроза "Кинджалів": в Україні після великої перерви оголошували масштабну тривогу

В Україні після довгого затишшя оголошували повітряну тривогу 30 березня. Все це – через зліт МіГ-31К.

Тривогу по всій Україні оголошували через зліт МіГ-31К над Росією. Детальніше про ситуацію в країні – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

По всій Україні оголосили відбій повітряної тривоги.Виліт МіГ-31К на території Росії був з аеродрому Саваслейка. Станом на цей час пусків ракет не було, повідомляють військові. Якщо виліт не бойовий – тривога триватиме близько 30 хвилин.За наявними даними, МіГ літає над Росію. Такі тривоги, як правило, не надто тривалі.Зліт МіГ-31К ВПС Росії. Залишайтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги!



Карта тривог в Україні / Скриншот

Зверніть увагу! МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

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