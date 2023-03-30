Була загроза "Кинджалів": в Україні після великої перерви оголошували масштабну тривогу
30 березня 2023, 13:29Читать новость на русском
В Україні після довгого затишшя оголошували повітряну тривогу 30 березня. Все це – через зліт МіГ-31К.
Тривогу по всій Україні оголошували через зліт МіГ-31К над Росією. Детальніше про ситуацію в країні – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.13:43 По всій Україні оголосили відбій повітряної тривоги.13:41 Виліт МіГ-31К на території Росії був з аеродрому Саваслейка. Станом на цей час пусків ракет не було, повідомляють військові. Якщо виліт не бойовий – тривога триватиме близько 30 хвилин.13:38 За наявними даними, МіГ літає над Росію. Такі тривоги, як правило, не надто тривалі.13:30 Зліт МіГ-31К ВПС Росії. Залишайтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги!
Карта тривог в Україні / Скриншот
Зверніть увагу! МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
Остання атака Росії по Україні: все, що відомо
- Ввечері 27 березня Росія здійснила чергову масову атаку іранськими дронами-камікадзе Shahed.
- Також російські терористи застосували дві керовані авіаційні бомби. У підсумку Сили ППО збили 14 з 15 безпілотників.
- Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи та повідомив, що у Святошинському районі спалахнула будівля магазину.
- У повітряному просторі столиці ППО знищила всі цілі, а у Святошинському районі столиці впали уламки. Там через це виникла пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів.
- Загалом у районі повітряного простору Києва виявили та знищили 12 іранських дронів-камікадзе "Шахід".
- До того ж Росія атакувала Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.
- У ніч на 28 березня українські захисники знищили російський безпілотник "Шахід". Ним окупанти намагалися атакувати Чернігівську область. Як виявилось, дрон-камікадзе вдалося ліквідувати захисникам зі 105-го прикордонного загону.
- В оперативному командуванні "Північ" показали кадри з уламками ворожого "Шахіду".
- Окрім цього, російський безпілотник влучив по приватному підприємству у Дніпрі. Почалась пожежа площею 4 тисячі квадратних метрів. На щастя, минулося без постраждалих.