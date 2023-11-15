Суто політичний крок: Світан припустив, чи матиме Росія успіх у масованих ракетних обстрілах

Росія накопичила значний запас ракет, який є ненабагато меншим аніж той, із яким вона починала ракетні атаки в 2022 році. Однак тепер українська ППО краще готова до відбиття масованих ракетних атак агресора.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. На його думку, агресору більше немає сенсу використовувати велику кількість ракет протягом одного пуску.

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Чи вдаватимуться окупанти до масованих обстрілів

Росія запускатиме по Україні цілий шквал ракет та безпілотників лише в тому випадку, якщо Владімір Путін таке завдання перед своїми військовими. Це буде суто політичний крок, яким агресор вже не зможе змінити ситуацію на фронті.

Минулорічні масовані ракетні атаки Росії були пов’язані з тим, що українська ППО не могла перехоплювати більше ніж 50 – 60 ракет за один обстріл. Зараз же українська ППО може перехоплювати більше ракет, аніж Росія здатна за один раз випустити,

– пояснив військовий експерт.

Саме тому минулорічна тактика терористів вже не буде настільки ефективною. Путін все ще може віддати наказ про запуск сотні ракет вбік України задля того, щоб продемонструвати "могутність" свого війська, однак 90% із них буде збито українською ППО.

Роман Світан про російські ракетні обстріли: дивіться відео

"Для виконання бойових завдань Росії буде достатньо використати близько 10 ракет за один раз. Агресор має потенціал збільшити кількість пусків до кількох десятків, однак на їхній коефіцієнт корисної дії це ніяк не вплине", – переконаний Світан.

Куди спрямовує свої атаки агресор

Напередодні зими Росія активно накопичує свої ракети для майбутніх атак на українську критичну інфраструктуру. Основним засобом ураження окупантів протягом останніх місяців були дрони "Шахед" та ракети "Іскандер" для точечних ударів і терактів.

Ще влітку під час контрнаступу на Півдні окупанти витратили багато ракет, намагаючись поцілити в українські літаки-бомбардувальники, які почали завдавати ударів по його тилах за допомогою ракет Storm Shadow.

Задля цього Росія витратила свої ракети "Кинджал", а також – 36 ракет класу Х-101 / Х-505, які летіли територією України за дуже складною траєкторією. Тим не менш, українська ППО вдалося збити 33 ракети, а ворог своєї цілі досягти не зумів.