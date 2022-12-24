Мобілізованих тримають, як у зоопарку: чи готові сили для нападу з Білорусі

У Білорусі щодня відбуваються якісь події, мета яких продемонструвати, що вона готова до наступу на Україну. Однак вона й так уже бере участь у війні, зокрема, допомагаючи підготувати російських мобілізованих.

Про це 24 каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Раніше повідомлялось про те, чи готова Росія до наступу з Білорусі.

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Білорусь і без того бере участь у війні

Бурлаков зазначив, що Білорусь надає аеродроми, ремонтує російську військову техніку, віддає свою, тренує солдатів, тому фактично також бере участь у війні. Зокрема, чому мобілізовані росіяни перебувають у Білорусі, бо в Росії немає можливостей розміщувати таку кількість військових. У Білорусі вони ніби в зоопарку, їм навіть не можна виходити в місто, а якщо таке трапляється, то військова поліція одразу повертає їх назад.

Атаку можна почати в будь-який момент, кордон перейти можна спробувати в будь-який момент з будь-якими силами, можна навіть це вп'ятьох зробити, але ефективність буде невелика. Єдина ефективність, яку можна досягти зараз – це зібрати всі сили й зайти через одну точку, один напрямок, що означатиме ефект відволікання. Це буде спроба відтягнути увагу від Донбасу, від Півдня і спроба якимось чином нашкодити шляхам постачання,

– зауважив журналіст-міжнародник.

Він додав, що для більш-менш ефективного наступу потрібно принаймні 100 тисяч військових, і нині ніби займаються їх формуванням. Та для цього потрібен місяць – півтора, а поки ж їм важливо зрозуміти, як ми будемо реагувати на їхнє ІПСО. Зокрема, як будемо переміщати свою техніку, свої сили, як відповідь на переміщення їхніх військ по Білорусі.

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За словами, журналіста-міжнародника в Київській області відбуваються навчання з ефективної протидії ворожому десанту, що може висадитись на кордоні, ворожим гелікоптерам. У Білорусі перед тим у Гомелі відбувались навчання саме з висадки десанту на кордон. Крім того, там працювала й техніка, яка має розміновувати території.

"Ми кажемо, що білоруси не пройдуть, бо ми замінували кордон, а з того боку починають відпрацювання по розмінуванню. Вони будуть відпрацьовувати переміщення, швидку передислокацію тощо. Не можна забувати і про ефект виконавця, коли хтось щось не так зробив, хтось щось не так зрозумів, хтось не туди поїхав, бо таке теж буває", – наголосив Бурлаков.

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