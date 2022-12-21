Жданов назвав мету закриття прикордонних з Україною регіонів Білорусі

Білорусь закрила прикордонні з Україною регіони, ввела там комендантську година. Мета, очевидно, пов'язаною з загрозою повторного вторнення російських військ з території Білорусі в нашу країну.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Раніше повідомлялось про те, в якому випадку можливий наступ з Білорусі.

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Путін готовий відкрити 2 фронт

Жданов зазначив, що Путін готовий розосередити свої війська на 2 фронти. Прикордонні білоруські регіони закрили, ввели там комендантську годину, проводять там фільтраційну роботу, бо ці області готують до прибуття мобілізованих. Поки невідомо, скільки їх буде.

Не думаю, що Путін готовий сформувати якесь там велике угруповання. Коли в Білорусі буде 50 тисяч – 70 тисяч російських військових, тоді буде реальна загроза того, що можлива атака наших кордонів. Справа не в тому, проб'ються чи не проб'ються, завдання не в тому,

– зауважив військовий експерт.

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Завдання 2 фронту

Він продовжив, що завдання – відкрити просто 2 фронт. Путін все одно, скільки людей він ще покладе, і скільки вони битимуться, тиждень чи два. ЗСУ будуть вимушені перекинути свої резерви з одного напрямку на інший.

"Ось у чому полягає завдання цього 2 фронту для Росії – розтягнути сили ЗСУ. Я сподіваюсь, що вони вчинять так, як завжди це роблять, і це буде черговою помилкою", – наголосив Жданов.

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