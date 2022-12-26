Росія активно поширює чутки про наступ із Білорусі: Жданов оцінив рівень небезпеки

Напередодні посилено розповсюджувалась інформація, що нібито в ніч з 25 на 26 грудня з Білорусі почнеться наступ на Україну. Проте начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська в Білорусі не готові до нового наступу, але ймовірність його не можна не враховувати.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що війська окупантів на кордоні не вишикувані в штурмовий, або передбойовий порядок, тобто не готові для початку наступу на Україну.

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На думку військового експерта, проти версії вторгнення свідчить ще й те, що російських мобілізованих з навчальний таборів відправляють воювати на Донбас, а також для проведення атак на полігонах не вистачає бронетехніки.

Нагадує навчально-бойову групу

"Зважаючи на те, яке переміщення техніки відбувалось на територію Білорусі, це більше нагадує навчально-бойову групу. В кожному підрозділі є бойові машини, а також навчально-бойові. Останні отримують більше моторесурсу і на них проходить навчання особистий склад – екіпажі, оператори, навідники, командири, механіки", – зазначив він.

За словами Жданова, ця навчально-бойова група дуже мала, для того, щоб розмістити достатню кількість військових на броні й вночі вирушити на територію України.

Це неможливо. Якщо тільки вони раптом в пішому порядку вирішать виступити в ночі та спробувати вдертися на нашу територію,

– припустив він.

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Росія лише вдає, що готується до вторгнення

"Росіяни зараз вкидають в українське інфополе інформацію, що нібито відбудеться вторгнення з боку Білорусі. Проте Росія лише вдає, що готується до нього, щоб відвернути увагу Збройних сил України від підготовки до наступу на інших напрямках. Цього і слід було очікувати", – вважає Жданов.

Він також звернув увагу на те, що вже доволі тривалий час з території Білорусі в Україну не прилітають ракети та не було вторгнення російських військ ні в повітряний, ні в наземний простір нашої країни.

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